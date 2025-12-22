إطلاق صاروخ النقل الياباني H3 يواجه مشكلة في المرحلة الثانية ويهدد مهمة قمر “ميتشيبكي”

أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) صاروخ النقل H3 من مركز تانيغاشيما جنوب غرب اليابان، وعلى متنه قمر صناعي جديد من طراز «ميتشيبكي» مخصص لنظام تحديد المواقع الياباني (QZSS).

وأفادت الوكالة بأن الإقلاع تم وفق الخطة، وانفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ في الوقت المحدد دون أي مشكلات تقنية، إلا أن محرك المرحلة الثانية توقّف قبل الأوان، ما أثار مخاوف بشأن قدرة الصاروخ على وضع القمر الصناعي في مداره المستهدف.

وأعلنت JAXA فتح تحقيق فوري لتحديد أسباب العطل، بينما لا يزال مصير القمر الصناعي غير واضح. ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة تأخيرات طالت المهمة، إذ كان من المقرّر إطلاق الصاروخ في أوائل ديسمبر، لكنه تأجّل أولًا بسبب عطل في المعدات على متن الصاروخ، ثم تأجل مجددًا في 17 ديسمبر بسبب مشكلات في البنية التحتية الأرضية.

ويُعد هذا الإطلاق جزءًا من خطة اليابان لإكمال كوكبة أقمار «ميتشيبكي» بحلول فبراير 2026، حين يُفترض أن يصبح نظام QZSS جاهزًا للعمل بكامل طاقته دون الاعتماد على نظام GPS الأمريكي. ويُمكّن النظام من تحديد المواقع بدقة تصل إلى بضعة سنتيمترات، متفوقًا على دقة GPS التي تبلغ عدة أمتار، كما يدعم إرسال تنبيهات سريعة بشأن الزلازل والكوارث الطبيعية، خصوصًا في المناطق ذات التغطية المحدودة.

المصدر: روسيا اليوم