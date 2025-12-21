الأحد   
    لبنان

    العلامة فضل الله : المرحلة تتطلب قدرا عاليا من الحكمة

      بيان

      استقبل العلامة السيّد علي فضل الله الشيخ علي السوداني، حاملاً إليه رسالةً خاصّة ومهمّة من المرجع العراقي السيّد حسين الصدر، تناولت آخر التطوّرات في المنطقة، ولا سيّما ما يتعلّق بالوضع الشيعي وسبل تحصين هذا الواقع في مواجهة أي تهديدات حقيقيّة، وكيفيّة التعامل الحكيم مع الأحداث الجارية.
      ورحّب سماحته بالوفد، مقدّرًا حرص السيّد حسين الصدر على الساحة اللبنانيّة ووحدتها الداخليّة، ومثمّنًا الدور الذي يضطلع به والجهود التي يبذلها في تعزيز وحدة العراق، وما يتميّز به من عقلية منفتحة وروح مسؤولة وحكمة في مقاربته للقضايا المصيريّة.
      وأكّد سماحته أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب قدرًا عاليًا من الوعي والحكمة، إضافةً إلى دراسة عميقة ودقيقة للأحداث، بما يضمن مقاربتها بطريقة لا تؤدّي إلى انفجار أو انزلاق نحو مسارات لا تصبّ في مصلحة أحد.

