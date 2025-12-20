تحقيق للغارديان: مرتزقة كولومبيون يقاتلون عبر شركات بريطانية في السودان

كشفت تحقيقات “صحيفة غارديان” عن تورط شركات مسجلة في بريطانيا في تجنيد مئات المرتزقة الكولومبيين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان، المتهمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأظهر التحقيق أن “شبكة تجنيد المرتزقة تديرها شركات مثل “زيوس غلوبال”، مسجلة شمال لندن ويقودها مواطنان كولومبيان خضعا مؤخرا لعقوبات أميركية، بعدما شارك المرتزقة في الهجوم على مدينة الفاشر بإقليم دارفور أواخر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وارتكاب اغتصابات جماعية وقتل ممنهج للمدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال”.

كما أشار التحقيق إلى مشاركة المرتزقة في تشغيل الطائرات المسيرة وتدريب مقاتلين، بما في ذلك أطفال على القتال، وتأثيرهم المباشر في المعارك بإقليم كردفان المتاخم لدارفور.

ورغم العقوبات، لا تزال الشركة نشطة بعد تغيير عنوانها إلى وسط لندن واستخدام عناوين مرتبطة بفنادق فاخرة، مما أثار مخاوف خبراء وشؤونيين من ضعف الرقابة على الشركات التي تُستخدم في دعم جهات محظورة.

المصدر: الجزيرة نت