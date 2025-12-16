بلدية عبا تستقبل سفير أذربيجان

استقبلت بلدية عبا سفير جمهورية أذربيجان في لبنان “صمد حسنوف”، يرافقه وفد من السلك الدبلوماسي في السفارة، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى حديقة الرئيس حيدر علييف.

وأوضحت أنّ الوفد كان في استقباله رئيس البلدية محمد حسين ترحيني وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، إلى جانب عدد من الفعاليات، وبحضور رئيس جمعية الصداقة اللبنانية ـ الأذربيجانية الدكتور أكرم محسن ترحيني وأعضاء الجمعية في الجنوب اللبناني.

وأشارت إلى أنّ الزيارة تخلّلها وضع أكاليل وقراءة الفاتحة عن روح الرئيس حيدر علييف، ثم كلمة لرئيس جمعية الصداقة رحّب فيها بالسفير والوفد المرافق، مثمّناً اهتمام بلدية عبّا وحرصها على تعزيز التعاون مع سفارة جمهورية أذربيجان.

وختمت الزيارة بتقديم درعًا تكريميًامن قبل رئيس البلدية للسفير حسنوف، تقديرًا لدوره في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

المصدر: جمعية العمل البلدي