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استشهاد 3 فلسطينيين في كفر مالك شرق مدينة رام الله إثر هجوم لمستوطنين صهاينة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب سبعة آخرون برصاص حي، إثر هجوم شنّه مستوطنون صهاينة على بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد ثلاثة مواطنين، إضافة إلى إصابة سبعة آخرين نتيجة إطلاق النار من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم على البلدة.

من جهتها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع خمسة مصابين من بلدة كفر مالك، وصفت إصاباتهم بالخطيرة، عقب تعرضهم لإطلاق نار من المستوطنين.

وأكدت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة، وأحرقوا مركبات ومنازل لعدد من المواطنين، في حين حاول الأهالي من البلدة والقرى المجاورة التصدي لهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، كما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين ونقلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد قتلت قبل يومين اللاعب في منتخب فلسطين الوطني للمواي تاي للناشئين، الطفل عمار معتز حمايل (13 عاماً)، إثر إطلاق نار مباشر عليه في البلدة.

وأدانت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، الجريمة ووصفتها بأنها “امتداد واضح للسياسة الإجرامية التي تنتهجها قوات الاحتلال في الضفة الغربية”، مشيرة إلى أنها “حلقة ضمن سلسلة المجازر والإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة”.

المصدر: مواقع