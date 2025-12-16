الرئيس عون يطلع من قائد الجيش على نتائج جولة الدبلوماسيين في جنوب الليطاني

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج الجولة التي قام بها رؤساء البعثات الدبلوماسية في أماكن انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، حيث عاينوا الإجراءات والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذًا للخطة الموضوعة لبسط سلطة الدولة وإزالة المظاهر المسلحة.

وزوّد الرئيس عون العماد هيكل بتوجيهاته بالنسبة إلى الاجتماع الذي سيُعقد في باريس بعد غد، والمخصّص للبحث في حاجات الجيش اللبناني.

كما عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع الأمنية وعمل المديرية العامة لأمن الدولة مع المدير العام اللواء إدغار لاوندس، ولا سيما في ما يتعلّق بمكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية