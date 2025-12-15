الرئيس عون: الاتصالات مستمرة من اجل تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب

أكد الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأمين العام لحزب الطاشناق في لبنان البير بالابانيان وأعضاء اللجنة المركزية للحزب والنائب آغوب بقرادونيان، “ان الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من اجل تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة “الميكانيزم” التي ستعقد اجتماعا لها يوم الجمعة المقبل، والتي يحظى عملها بدعم لبناني وعربي ودولي لا سيما بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني فيها، مشيرا الى ان خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة بل ستلحق المزيد من الأذى والخراب بلبنان واللبنانيين من دون استثناء”.

وتحدث الرئيس عون الى وفد حزب “الطاشناق” عن دور اللبنانيين الارمن في النهضة الاقتصادية في لبنان، مشيرا الى “ضرورة ان يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية في هذا الظرف بالذات حيث للوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات”.

وقال الرئيس عون:” ان الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر العشرة الأولى من عهده كانت أساسية وشملت مختلف المجالات، لكن ثمة من لا يرى هذا الامر، ويصوب، مع الأسف، على الدولة ومؤسساتها ويشوه الواقع ويبث شائعات مؤذية لاسباب سياسية وشخصية. وبالتالي، فان تجاهل الإيجابيات التي تحققت والتركيز على السلبيات يظهر ما يضمر له هؤلاء الذين يسببون الأذى لبلدهم واهلهم. الا ان هذه المحاولات لن تعطي أي نتيجة لان رهان اللبنانيين على دولتهم ومؤسساتهم رهان ثابت ولان الثقة بلبنان عادت وهذا ما يوفر فرصا عدة امامنا للعمل والانتاج”.

بالابيان

وكان بالابيان تحدث في مستهل اللقاء، مؤكدا “دعم حزب الطاشناق لرئيس الجمهورية وللمواقف التي يتخذها في سبيل تثبيت الامن والاستقرار في البلاد”.

وقال “في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان بعد ازمات متتالية، كنا ولا زلنا على قناعة بانكم خير من يتولى قيادة الوطن الى بر الامان بعد ان نجحتم في الحفاظ على المؤسسة العسكرية على الرغم من الازمات المختلفة، وقيادتها عبر حقول شتى من الالغام.

اضاف: “ازاء التحديات العديدة التي تواجهها الدولة اللبنانية وشعبها من المخاطر الحربية الى الازمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نؤكد لكم التزامنا الراسخ بمؤازرة كل جهد يرمي الى تجنيب الوطن المآسي وترسيخ وحدته ومؤسساته”.

نائب رئيس مجلس الوزراء

الى ذلك، عرض الرئيس عون لمسار العلاقات اللبنانية-السورية مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب السوري في المسائل التي يتم معالجتها بين البلدين.

الهيئة الناظمة للاتصالات

واستقبل الرئيس عون رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جيني الجميل مع أعضاء الهيئة السادة: هيثم سرحان، ديانا بو غانم، محمد أيوب، ورجاء الشريف، وذلك بعد صدور مرسوم تعيينهم ومباشرة عملهم. وعرضوا له الأهداف التي سيعملون من اجل تحقيقها، واهمها ضبط واقع الاتصالات في لبنان وزيادة إيرادات الدولة والتعاون القانوني مع القطاع الخاص والاهتمام بالمستهلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة له.

وتمنى الرئيس عون لرئيسة وأعضاء الهيئة التوفيق في مهامهم داعيا إياهم الى تحكيم الضمير والتزام الشفافية وزيادة الإنتاجية نظرا للدور المهم الذي تلعبه الهيئة في إعادة تنظيم قطاع الاتصالات الذي يعاني من تجاوزات يجب ضبطها ومنع استمرارها ، مركزا على أهمية السهر على تقديم افضل خدمة للمستهلك لاسيما مع التطور الحاصل في عالم الاتصالات.