تشيلي.. المحافظ المتشدد خوسيه أنطونيو كاست يفوز في جولة إعادة انتخابات الرئاسة

حقق المحافظ المتشدد خوسيه أنطونيو كاست فوزاً كبيراً في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تشيلي يوم الأحد، متغلباً على مرشحة ائتلاف الحكم اليساري جيانيت جارا.

وبفرز أكثر من 95% من الأصوات، حصل كاست على أكثر من 58% من الأصوات، في حين حصلت منافسته جارا، التي شغلت منصب وزيرة العمل في حكومة الرئيس اليساري السابق غابرييل بوريتش، على نحو 41% من الأصوات.

وأيد الناخبون التشيليون في هذا الفوز تعهدات كاست باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة المتزايدة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فضلاً عن إنعاش الاقتصاد الراكد، في خطوة تمثل تعزيزاً لأكثر حكومة يمينية في تشيلي منذ 35 عاماً من الديمقراطية.

وعلقت جارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: “الديمقراطية تحدثت بصوت عال وواضح”، مؤكدة أنها اتصلت بكاست للاعتراف بالهزيمة وتهنئته على حملته الانتخابية.

وانطلق أنصار كاست يهتفون في الشوارع، مطلقين أبواق السيارات، فيما أعلن أرتورو سكيلا، المتحدث باسم حملة كاست، النصر من مقر الحزب في سانتياجو، عاصمة البلاد، معبراً عن فخره بالعمل الذي قاموا به ومسؤوليتهم الكبيرة تجاه التحديات التي تواجه تشيلي.

ويمثل فوز كاست أحدث حلقة في سلسلة من الانتخابات التي أعادت قادة يمينيين إلى السلطة في عدة دول بأمريكا اللاتينية، من الأرجنتين إلى بوليفيا.

المصدر: روسيا اليوم