العدو الاسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوباً

يواصل العدو الصهيوني اليوم الاثنين انتهاكاته للسيادة اللبنانية في الجنوب، مرتكباً سلسلة اعتداءات. وفي السياق، أفاد مراسل المنار أن محلقة اسرائيلية معادية استهدفت أحد المنازل جنوب بلدة عيترون بالقنابل للمرة الرابعة.

وافاد ان” محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه فريق من بلدية عديسة كان يعمل على رفع الركام في حي المسارب بالبلدة”،كما القت محلقة معادية قنبلة صوتية على بلدة كفركلا.

وأشار مراسلنا إلى أن “محلقة اسرائيلية معادية من نوع “كواد كوبتر” فشلت منذ يوم أمس في سحب محلقة صغيرة سقطت في “حي المبرات” الغربي في مدينة الخيام”.

مراسل المنار ذكر ايضاً أن “محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه مزارعين في منطقة البطيشية بين علما الشعب والضهيرة دون وقوع اصابات”.

ومساء اليوم افاد مراسلنا ان “مواقع العدو المستحدثة داخل الاراضي اللبنانية على طريق مركبا – حولا ومع العباد اطلقت رشقات رشاشة بإتجاه اطراف بلدتي حولا ومركبا”.

واضاف ان”قوات الاحتلال في موقع البياض الحدودي اطلقت رشقات رشاشة بإتجاه اطراف بلدة بليدا”.

وسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث للعدو الصهيوني في جبل الباط – جل الدير عند أطراف بلدة عيترون.

المصدر: موقع المنار