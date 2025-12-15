وفد دبلوماسي وعسكري غربي يطّلع على تنفيذ القرار 1701 جنوب الليطاني

أفاد مراسل المنار بأن وفدًا من السفراء والملحقين العسكريين الغربيين عقد اجتماعًا مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، حيث مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني.

وأوضح المراسل أن الاجتماع يأتي في سياق جولة ميدانية يقوم بها الوفد، من المقرر أن تشمل منشأة للمقاومة دخلها الجيش اللبناني في وادي زبقين، إضافة إلى مركز لحلح الحدودي.

وتندرج هذه الجولة في إطار اطلاع الوفد الغربي على ما أنجزه الجيش اللبناني على صعيد تنفيذ القرار الدولي 1701، ولا سيما في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني.

وألقى قائد الجيش كلمة رحّب فيها بالحاضرين، معربًا عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة التي يمثّلونها، نظرًا لما تبديه من حرص على لبنان. كما أكد أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو تأمين الاستقرار، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية بالتزامن مع الاعتداءات المتواصلة، مشيرًا إلى أن هدف الجولة تأكيد التزام الجيش بتطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ المهمات الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المحدودة.

ولفت إلى أن الأهالي، كما جميع مكونات المجتمع اللبناني، يثقون بالجيش.

كذلك جرى عَرْضُ إيجاز عن مهمات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، والوضع العام في قطاع جنوب الليطاني وعلاقة التعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش في القطاع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism).

من جهة أخرى، أشاد الحاضرون باحتراف الجيش ومهنيته في تنفيذ مهمته، مثمّنين تضحيات عناصره لأداء الواجب.

بعدها قام الحاضرون، يرافقهم عدد من الضباط، بجولة ميدانية على بعض المراكز والمواقع التي شملتها خطة الجيش.

المصدر: موقع المنار +موقع الجيش