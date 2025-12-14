الأحد   
    لبنان

    “ممثل المجلس الشيعي” في أستراليا دان حادثة بوندي

      دان “ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في أستراليا” الشيخ كمال مسلماني “حادثة إطلاق النار المروّعة التي شهدتها منطقة بوندي”، واصفًا إياها “بالعمل الإجرامي العبثي الذي يستهدف الأبرياء ويتناقض كليًا مع القيم الإنسانية والدينية”.

      وأكد الشيخ مسلماني في بيان له الأحد أنّه “لا مبرّر دينيًا أو أخلاقيًا أو إنسانيًا لأيّ شكل من أشكال الإرهاب أو العنف ضد المدنيين”، معتبرًا أنّ “هذه الأفعال تمثّل خيانة للإنسانية وتقف على النقيض التام من تعاليم الإسلام التي تكرّس قدسية الحياة وقيم السلام والرحمة”.

      وتقدّم الشيخ مسلماني “بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا وذويهم”، متمنيًا “الشفاء العاجل للمصابين”، ومعبّرًا عن “تضامنه الكامل مع كل من تأثّر بهذه المأساة، جسديًا ونفسيًا”.

      وشدّد البيان على “الوقوف متضامنًا مع مجتمع بوندي ومع جميع الأستراليين في هذا الظرف الأليم”، مجددًا “الالتزام بقيم التعايش والوحدة والاحترام المتبادل، والدعوة إلى التكاتف المجتمعي لمواجهة خطاب الكراهية ونبذ العنف بكل أشكاله”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

