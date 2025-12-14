حركة الجهاد الإسلامي تبارك الذكرى الـ38 لانطلاقة حركة حماس وتؤكد مواصلة نهج المقاومة

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تصريحاً تقدّمت فيه بأحرّ المباركة والتهاني إلى الإخوة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قيادةً وأعضاءَ مكتبٍ سياسي وكوادرَ وأنصاراً، وإلى قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام ومجاهديها، وإلى الشعب الفلسطيني، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس.

وأكدت الحركة أن انطلاقة حماس شكّلت علامة فارقة في تاريخ جهاد الشعب الفلسطيني ونضاله، وأسست لمنعطف حاسم في مسار الصراع مع الاحتلال والكيان الغاصب، ومنحت المقاومة في فلسطين دفعة كبيرة في مواجهة مشاريع تصفية القضية، وأقلقت الكيان وداعميه.

وفي هذه المناسبة، استذكرت حركة الجهاد الإسلامي دماء القادة الشهداء، ولا سيما القائد المؤسس الشيخ أحمد ياسين، ورئيسي المكتب السياسي الشهيد القائد إسماعيل هنية، والشهيد القائد المجاهد يحيى السنوار، إلى جانب جميع القادة والشهداء وإخوانهم وأبنائهم الذين يضيق المقام عن ذكرهم، مؤكدة أن هذه الدماء الزكية والطاهرة ستبقى حيّة في وجدان أبناء الشعب الفلسطيني، وزاداً للمجاهدين على طريق الجهاد والمقاومة، ومناراً تهتدي به الأجيال القادمة تمسكاً بحقوق الشعب الفلسطيني ودفاعاً عنها.

وشددت الحركة في ختام تصريحها على التمسك بعهد الإخوة والدم، وإخوة الجهاد والنضال، ومواصلة طريق ذات الشوكة الذي يجمعها ويربطها بحركة حماس وسائر قوى المقاومة، دفاعاً عن الأرض وحقوق الشعب الفلسطيني وكرامة الأمة، حتى تحقيق الحرية والتحرير والعودة.

المصدر: موقع الجهاد الاسلامي