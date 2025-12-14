الأحد   
   14 12 2025   
   23 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش اللبناني: لا أسلحة في المنزل الذي هدد الاحتلال باستهدافه في يانوح جنوبي لبنان

      أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه وبتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٥، في إطار التنسيق بين المؤسسة العسكرية ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل، أجرى الجيش تفتيشًا دقيقًا لأحد المباني في بلدة يانوح بموافقة مالكه، فتبين عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر داخل المبنى.

      وأشار بيان قيادة الجيش إلى انه ووبعدما غادر الجيش المكان، وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وَرَد تهديد بقصف المنزل نفسه، فحضرت على الفور دورية من الجيش وأعادت تفتيشه من دون العثور على أي أسلحة أو ذخائر، فيما بقيت الدورية متمركزة في محيط المنزل منعًا لاستهدافه.

      وقدرت قيادة الجيش عاليًا ثقة الأهالي بالمؤسسة العسكرية، ووقوفهم إلى جانبه وتعاونهم أثناء أدائه لواجبه الوطني، كما أعربت عن شكرها العميق للجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية التي قامت بالاتصالات اللازمة بالتنسيق مع قيادة الجيش، وأدت دورًا أساسيًّا من أجل وقف تنفيذ التهديد.

      وقالت “إن القيادة تنحني أمام الجهود الجبارة والتضحيات التي يبذلها العسكريون في مواجهة ظروف استثنائية في صعوبتها ودقتها، حفاظًا على سلامة أهلهم وذودًا عنهم، ما أدى إلى إلغاء التهديد في الوقت الحالي، في حين لا يزال عناصر الجيش متمركزين في محيط المنزل حتى الساعة”.

      وأوضحت أن “هذه الحادثة تثبت أكثر من أي وقت مضى أن السبيل الوحيد لصون الاستقرار هو توحيد الجهود والتضامن الوطني الجامع مع الجيش، والالتزام بالقرار ١٧٠١ واتفاق وقف الأعمال العدائية، بالتنسيق مع الـ (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، في مرحلة صعبة تستلزم أقصى درجات الوعي والمسؤولية”.

      ويوم أمس، هدد الاحتلال مبنى في يانوح جنوب لبنان قريب من ثكنة لليونيفيل، وقد فتشه الجيش وفق الآلية المتبعة وثبت خلوه من السلاح.

      وفي التفاصيل انه بعد ورود طلب من لجنة “الميكانيزم” إلى اليونيفيل والجيش اللبناني حول اشتباه وجود أسلحة في أحد المنازل في بلدة يانوح جنوب لبنان، فتّشت قوة من الجيش اللبناني واليونيفيل المنزل ولم تعثر على أي سلاح.

      المصدر: موقع الجيش اللبناني

      مواضيع ذات صلة

      شركات الترابة في لبنان.. فساد مستمر وتهرّب من المسؤولية في ملف الإبادة البيئية

      شركات الترابة في لبنان.. فساد مستمر وتهرّب من المسؤولية في ملف الإبادة البيئية

      النائب حسين الحاج حسن: لم نسمع ردودًا من البعض لا سيما وزير الخارجية حول خطورة ما قاله براك

      النائب حسين الحاج حسن: لم نسمع ردودًا من البعض لا سيما وزير الخارجية حول خطورة ما قاله براك

      السيد فضل الله: جميع الأديان تنطلق من القيم الأخلاقية والإنسانية نفسها

      السيد فضل الله: جميع الأديان تنطلق من القيم الأخلاقية والإنسانية نفسها