قاسم هاشم: العدوان المتواصل يكرّس أهدافاً استراتيجية خطِرة ويستدعي تحصين الوحدة الوطنية

اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم أن العدوان المتواصل من قبل الكيان الإسرائيلي مستمرّ بكل أشكاله، ولم يستثنِ أي منطقة جنوبية.

وأكد أن ذلك يعكس طبيعة أهدافه الاستراتيجية، بدءاً من السعي إلى تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة منزوعة الحياة، مروراً بطرح أفكار وإغراءات مشبوهة تحت عناوين اقتصادية، وصولاً إلى المشروع الأشمل الهادف إلى تحقيق ما يُسمّى «إسرائيل الكبرى» في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.

وأشار إلى أن مواجهة ما يستهدف الوطن تستوجب التخلي عن الأنانيات والتحريض الغرائزي، والتمسّك بالوحدة الداخلية، لمنع أصحاب المشاريع المسمومة من التسلل إلى الواقع الوطني والعمل على تخريبه، لما يشكّله ذلك من إضعاف للمناعة الوطنية، معتبراً أن هذا الخطر يُعدّ من أخطر ما يهدد الاستقرار الوطني في ظل التحديات والصعوبات التي يمر بها البلد.

المصدر: الوكالة الوطنية