عراقجي: القوات المسلحة والشعب الإيراني على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن

أكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، استعداد القوات المسلحة والشعب الإيراني للدفاع عن بلادهم، قائلاً في الوقت نفسه “لا نريد حرباً، بل نريد حل القضايا عبر الدبلوماسية”.

وقال عراقجي في مقابلة مع برنامج وثائقي على قناة “الجزيرة” حول حرب الأيام الاثني عشر: “نسمع كثيراً أن الكيان الإسرائيلي قد يهاجم مجدداً. الحرب النفسية جزء من الحرب الحقيقية، ويبدو أنهم يعملون حالياً على الحرب النفسية، لخلق خوف في البلاد بأن هذا جزء من حرب أوسع نطاقاً”، وأضاف “بالطبع، هذا لا يعني أننا نتجاهل احتمال الحرب، فنحن على أتم الاستعداد؛ قواتنا المسلحة وشعبنا على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن في أي ظرف”.

وأكد وزير الخارجية “لا نريد حرباً، بل نريد حل المشاكل عبر الدبلوماسية”، معتبراً أنه قد يتمكن العدو من تدمير المباني والمعدّات بالقصف، “لكن التكنولوجيا لا تُدمر بالهجوم العسكري، والمعرفة لا تُمحى من العقول بالقصف. والأهم من ذلك، أن إرادة أي شعب لا تُقهر بالقصف”.

كما لفت عراقجي إلى أنه “قبل الهجوم العسكري، عانى الشعب الإيراني من عقوبات لسنوات طويلة، لكن لم تُحل أي مشكلة”، مشدداً على أنه “لا يوجد حل آخر سوى الحل التفاوضي والدبلوماسي لحل المشاكل القائمة”.

وأكد أنه “لم نثق يوماً بأميركا كمفاوض نزيه، فأميركا لم تكن صادقة في أي شيء، وبرأيي، لا يمكن لأحد أن يثق بها، لكن هذا لا يمنعكم من اختيار الدبلوماسية”، داعياً “أميركا إلى احترام الشعب الإيراني والنظام الذي اختاره لنفسه”.

المصدر: مهر