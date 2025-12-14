ناصر الدين: الخدمات الصحية لا تعرف سياسة ولا طائفية

وضع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين حجر الأساس لبناء مركز بنين للرعاية الصحية الأولية في بلدة الشربين بقضاء الهرمل، في احتفال حضره النائبان إيهاب حمادة وغازي زعيتر، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وسياسية وصحية.

افتتح الاحتفال بكلمة رئيس بلدية الشربين المهندس خضر ناصر الدين، الذي استعرض أبرز الإنجازات في البنى التحتية، بما في ذلك ترشيد المياه، وإنارة الشوارع، وخطة الكوارث، ومكننة البلدية، وشكر وزير الصحة وجمعية بنين الخيرية على دعمهم ومساهمتهم في إنجاز المركز الذي يُعد حاجة أساسية للمنطقة.

كما تحدث رئيس جمعية بنين الخيرية الدكتور محمد اليحفوفي عن تاريخ الجمعية وخدماتها التي تصل إلى نحو 20 ألف عائلة، مشيراً إلى أهمية إنشاء المركز في الشربين لخدمة عشرات آلاف المواطنين في عدد من البلدات المجاورة، وقدم المسؤول التنفيذي للمشروع جاد بيضون شرحاً حول مراحل التنفيذ وأقسام المركز والخدمات التي سيقدمها.

وأكد وزير الصحة ناصر الدين أن المشروع يأتي ضمن شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة، وسيُفتتح خلال النصف الأول من العام المقبل، لخدمة أكثر من خمس بلدات في قضاء الهرمل. وشدد على أن الخدمات الصحية لا تعرف سياسة ولا طائفية، وأن المشاريع المموّلة من البنك الدولي تُوزَّع بعدالة وتوازن بين المناطق واللبنانيين.

وفي ختام الاحتفال، تم وضع حجر الأساس وتسليم درع تذكاري إلى وزير الصحة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام