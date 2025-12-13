شعبة المعلومات توقف بالجرم المشهود مروّج مخدرات في غادير – كسروان



صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التّالي: “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في مناطق كسروان، على متن درّاجة آليّة مجهولة المواصفات.

على اثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هويّة المروّج المذكور وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تبيّن أنه يُدعى ك. م. (مواليد عام 2000، سوري)، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة غادير، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها. بتفتيشه، والدرّاجة تمّ ضبط ما يلي: 55 حبّة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين، 30 حبّة بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين، كيسان بداخلهما مادّة حشيشة الكيف، علبة بلاستيك بداخلها قطعتان من مادّة حشيشة الكيف، دفاتر ورق لفّ، هاتف خلوي، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام