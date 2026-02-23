مداهمة لشعبة المعلومات في محلة زوق مكايل وتوقيف متورّطين بترويج مخدرات في مناطق كسروان

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدّرات في مناطق كسروان، وتخزينها داخل شقّة في محلّة زوق مكايل”.

وتابعت المديريّة أنه “على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة المذكورة استقصاءاتها وتحرّياتها الاستعلامية لتحديد هويّتهم وتوقيفهم. وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من مداهمة الشقّة المذكورة في محلّة زوق مكايل، وتوقيف المشتبه بهم في داخلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية