العدو يهدد منزلاً سكنياً في يانوح والجيش فتشه ولم يعثر على اي سلاح

افاد مراسل المنار ان العدو هدد مبنى في يانوح جنوب لبنان قريب من ثكنة لليونيفيل، وقد فتشه الجيش وفق الآلية المتبعة وثبت خلوه من السلاح. وفي التفاصيل انه بعد ورود طلب من لجنة “الميكانيزم” إلى اليونيفيل والجيش اللبناني حول اشتباه وجود أسلحة في أحد المنازل في بلدة يانوح جنوب لبنان، فتّشت قوة من الجيش اللبناني واليونيفيل المنزل ولم تعثر على أي سلاح. عندها طلب العدو الإسرائيلي عبر لجنة الميكانيزم إعادة تفتيش المنزل بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية معادية في المكان، ما أثار غضب الأهالي من طريقة تعامل العدو المهينة مع الجيش اللبناني وتحويله إلى أداة تنفيذية لطلبات العدو، فرفضوا الإستجابة لطلب إعادة تفتيش المنزل.



المزيد من التفاصيل مع مراسل المنار: