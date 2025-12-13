السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:49
    فلسطين المحتلة

    مستوطِنة إسرائيلية تحتج على تردّي الأوضاع في مستوطنات الشمال وتهاجم حكومة نتنياهو

      تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمستوطِنة إسرائيلية من مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان، وجّهت فيه انتقادات حادة للحكومة احتجاجًا على تردّي الأوضاع الاقتصادية وغياب أي أفق لعودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.​

      وقالت المستوطِنة، التي عرّفت عن نفسها باسم يافا عازران، إن “كل الأعمال هنا تنهار ومغلقة، ولا أحد في هذه الدولة ينظر إلينا”، متوجهةً بكلامها مباشرة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومؤكدة أن متجرها “سيُغلق قريبًا”.

      وأضافت: “تعال واشرح لي، هل يعقل ألا يعرف أحد ما يحدث هنا؟ لماذا أعدتمونا إلى الحدود الشمالية من دون أي خطة، وبسيارة إسعاف واحدة فقط للطوارئ؟”.

      وتابعت محذّرة من أن تجدّد التوتر على الحدود مع لبنان سيؤدي إلى السيناريو نفسه، قائلة: “إذا اشتعلت الحدود مجددًا ستأتون، تلتقطون الصور، ثم تغادرون”، في إشارة إلى ما وصفته بإهمال مزمن لمستوطنات الشمال.

      وختمت بالقول: “زمن التنازلات انتهى وسوف تواجهون الاحتجاجات”.

      المصدر: منصات مستوطنين

