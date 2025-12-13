إطلاق بروتوكول التعاون الرقمي في بنت جبيل لتعزيز التعليم الذكي

في خطوة رائدة نحو تطوير قطاع التربية والتعليم في مدينة بنت جبيل، أطلقت بلدية بنت جبيل بالتعاون مع نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان ومركز المطالعة والتنشيط الثقافي (CLAC) في بنت جبيل بروتوكول التعاون الاستراتيجي الرقمي، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في قاعة البلدية بحضور فعاليات تربوية وثقافية ونقابية.

استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه عرض تعريفي حول أهداف البروتوكول، الذي يهدف إلى إدخال التحول الرقمي في المدارس الرسمية وتعزيز قدرات المعلمين والطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، من خلال برامج تدريبية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي في الصفوف.

وألقى رئيس بلدية بنت جبيل، الحاج محمد بزي، كلمة أكد فيها أن “هذه الشراكة الثلاثية تعكس التزامنا العميق بتطوير التعليم في المدينة وفتح آفاق جديدة أمام طلابنا ومعلمينا في عالم المعرفة الرقمية”.

بدوره، شدد رئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، الدكتور ربيع بعلبكي، على أن “هذا البروتوكول يشكّل نموذجًا للتكامل بين السلطات المحلية والنقابية والثقافية، من أجل بناء بيئة تعليمية ذكية ومستدامة”.

واختُتم الحفل بتوقيع البروتوكول بين الأطراف الثلاثة، وسط أجواء من التفاؤل والتأكيد على أهمية هذه الخطوة في بناء مستقبل تعليمي رقمي متطور في بنت جبيل.

وفي الختام، جرى توزيع دروع تكريمية مقدّمة من نقابة تكنولوجيا التربية على عدد من الشخصيات والجهات التي ساهمت في صياغة وإنجاح هذا التعاون، تقديرًا لجهودهم في دعم مسيرة التعليم الرقمي في المدينة.

المصدر: موقع العمل البلدي