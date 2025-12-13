فرنسا | الإليزيه: الأوروبيون يطالبون بضمانات أمنية أمريكية قبل تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أنّ الأوروبيين والأوكرانيين يطالبون الأمريكيين بأن يقدموا “ضمانات أمنية قبل أي تفاوض حول الأراضي في شرق أوكرانيا المحتل من الروس”.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي، إن “المطلوب شفافية كاملة بشأن الضمانات الأمنية التي يمكن للأوروبيين والأمريكيين تقديمها للأوكرانيين قبل أي تعديلات تطال قضايا الأراضي المتنازع عليها”.

وأوضح أن “ما ينتظره الأوروبيون من الأمريكيين قد يشبه ما نسميه +لبند الخامس (في ميثاق حلف شمال الأطلسي)، أي ضمانة أمريكية بالنسبة إلى من يشاركون في تحالف الراغبين”.

ويضم “تحالف الراغبين” نحو ثلاثين دولة مستعدة لمساعدة الجيش الأوكراني، وبالنسبة لبعضها، للمشاركة في قوة “طمأنة” في أوكرانيا، بمجرد إبرام اتفاق وقف لإطلاق النار، لمنع أي هجوم روسي جديد.

وأكد المستشار الرئاسي الفرنسي أن “هذا الضمان الأمريكي يجب أن يبعث برسالة واضحة للروس أنه إذا كانوا يخططون لمهاجمة أوكرانيا مرة أخرى، فسيتعين عليهم مواجهة ليس فقط الأوروبيين والأوكرانيين ولكن أيضا الأمريكيين”.

كما نفى موافقة الأوكرانيين على أي تنازلات إقليمية في مناقشاتهم مع واشنطن، وذلك في أعقاب تقارير صحافية أشارت إلى أنهم منفتحون على نزع السلاح من الأراضي التي لا يزالون يسيطرون عليها ويطالب الروس بضمها.

وقال “لم يبرم الأوكرانيون أي صفقة بشأن الأراضي، ولا يفكرون في إبرام صفقة بشأن الأراضي اليوم، ولا يفكرون في إنشاء منطقة منزوعة السلاح”.

المصدر: وكالات