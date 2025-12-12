الجمعة   
   12 12 2025   
   21 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزارة التربية تسلمت من منظمة “اليونيسف” تجهيزات تطويرية حديثة

      تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي من منظمة “اليونيسف” تجهيزات تطويرية حديثة، خصوصا أجهزة كمبيوتر, حيث وصلت الى عدد من المدارس والثانويات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية.

      وتاتي هذه الخطوة كجزء من حملة وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين التجهيزات اللازمة للمدارس والثانويات في مختلف المناطق اللبنانية للنهوض بالمدرسة الرسمية و تعزيز البيئة التعليمية للطلاب.

      وكانت وزارة التربية استطلعت حاجات المدارس والثانويات الرسمية ,التي تبين أن عددا كبيرا منها في حاجة الى أجهزة كمبيوتر وأجهزة عرض ومعدات أخرى تهدف إلى توفير وسائل تعليمية أفضل للطلاب. فتواصلت الوزارة مع منظمة اليونيسف وأمنت التمويل اللازم .وبناء عليه تمت عملية التسليم وسط ترحيب مديري المدارس والثانويات.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      تطور في ملف الأساتذة المتعاقدين وترقب لقرار الروابط واللجان

      تطور في ملف الأساتذة المتعاقدين وترقب لقرار الروابط واللجان

      وزارة التربية تنفي ما يُتداول عبر وسائل التواصل بشأن الامتحانات

      وزارة التربية تنفي ما يُتداول عبر وسائل التواصل بشأن الامتحانات