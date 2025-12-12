السيد فضل الله: العدو يريد أن يأخذ ولن يعطي.. واللبنانيون قادرون على استعادة أرضهم

دعا السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمامين الحسنين (ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، الدولة اللبنانية إلى أن تعي أهداف العدوّ الإسرائيلي، وألّا ترى أنّ خيار توسيع المفاوضات يحقّق لها مطالبها ويؤدي إلى إنهاء اعتداءات هذا العدوّ واحتلاله لأراضٍ لبنانية واستعادة أسراه. وتابع: “العدوّ يريد أن يأخذ ولن يعطي بفعل ما يراه بأنّ ميزان القوى لمصلحته”.

وقال السيد فضل الله “إننا لا نريد من ذلك أن نهوّن من حجم الضغوط التي تُمارس على لبنان بفعل القدرات التي يمتلكها هذا العدوّ، والتغطية الدولية التي يحظى بها، والتي تسمح له بأن يفعل ما يريد من دون رقيب أو حسيب”، وأضاف: “لكن هذا لا يدعو إلى الاستسلام والتسليم بشروطه، بل إلى استنفار لبنان لقدراته واستخدام كلّ الإمكانات والوسائل الدبلوماسية المتاحة لديه لاستعادة حقوقه، مستفيدًا من تنفيذه لكلّ بنود الاتفاق، ما يُحسّن موقعه التفاوضي”.

وأكد السيد فضل الله أنّ “لبنان ليس بالضعف الذي يدعوه إلى التسليم بشروط العدوّ والمزيد من التنازلات التي يُراد منه تقديمها، فقد أثبتت وقائع التاريخ أنّ اللبنانيين قادرون على أن يتجاوزوا الكثير من التحديات، وهم قادرون على تجاوزها واستعادة أرضهم إن وحّدوا جهودهم وشعروا بمسؤوليتهم تجاه هذا الوطن وتكتّلت قواهم لأجله”.

ولفت السيد فضل الله إلى أنّه “على اللبنانيين أن يعوا أنهم في مرحلة حسّاسة سوف تحدد مصير هذا الوطن في وجوده ووحدته وحريته واستقلاله”، وأضاف: “من هنا فإننا ندعوهم إلى أن يتجاوزوا خلافاتهم وحساسياتهم ومصالحهم الشخصية والفئوية والسياسية، والتي مع الأسف تتصاعد يومًا بعد يوم، وأن يتهيّأوا ومن موقع المسؤولية لتأمين كلّ الوسائل والإمكانات التي تقي هذا البلد ممّا قد يعاني منه، لإخراجه من هذا النفق المظلم الذي دخل فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام