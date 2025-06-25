لبنان

العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أفاد مراس قناة المنار الاربعاء ان “محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من تجمع للأهالي في بلدة حولا الجنوبية كانوا يواكبون لجان الكشف على المنازل”.

كما أفاد مراسل المنار ان “العدو الاسرائيلي أطلق النار على شاحنة في حي طوفا ببلدة ميس الجبل جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات”.

من جهة ثانية، أشار مراسل المنار الى ان “محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على منطقة مشاع في بلدة المنصوري الجنوبية”.

بدوره، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان له أن “قنبلة ألقتها محلقة للعدو الإسرائيلي على بلدة المنصوري، أدت إلى إصابة مواطن بجروح”.

بدورها، لفتت “الوكالة الوطنية للاعلام” الى انه “تم صباح الاربعاء تسجيل تحليق للطيران المسيّر الاسرائيلي في أجواء محيط مجرى نهر القاسمية و الجوار”.

وهذه الخروقات الاسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: موقع المنار