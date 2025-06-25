لبنان

الرئيس بري: لتعزيز مناخات الوحدة

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رسالة الاربعاء للبنانيين عموما وللمسلمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وحلول ذكرى عاشوراء.

وقال الرئيس بري “نتمنى أن تشكل هاتين المناسبتين بما تمثلان من قيم في التضحية والصبر والإيمان والإصلاح والاستقامة والوحدة محطة لتعزيز هذه العناوين والمفاهيم في النفوس وفي الأداء والسلوك لما فيه ازدهار الإنسان ومنعة الأوطان”.

ودعا الرئيس بري “لإحياء مراسمهما بما يعزز مناخات الوحدة وبما يحفظ ويصون رساليتهما وخلودهما وسموهما الروحي والإنساني والقيمي فحب الأوطان من الإيمان” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام