قوى الأمن: مكتب مكافحة القمار يوقف أحد أخطر مديري شبكات لعب الميسر والمراهنات غير الشرعية

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ الآتي:

“في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها. بتاريخ 06-12-2025، توافرت معلومات لمكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية حول وجود شبكة تدير ألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية عبر الإنترنت، باشرت دوريات المكتب التحريات والاستقصاءات اللازمة، واتضح أن نشاط الشبكة يمتد في مناطق شمال لبنان والهرمل.

بعد المتابعة الحثيثة، تمكنت عناصر هذا المكتب خلال تواريخ مختلفة من توقيف جميع أفراد الشبكة.

بنتيجة التحقيقات، تبيّن أن هؤلاء مرتبطون بأحد أكبر مروجي ألعاب القمار غير الشرعي عبر الإنترنت.

بتاريخ 8-12-2025 وفي محلة صفير، تم توقيفه من قبل دورية مشتركة بين مكتب مكافحة القمار ومفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، ويدعى: م. ع. م. (مواليد عام 1975، لبناني).

كذلك تم ضبط الهواتف والحواسيب والأدوات الإلكترونية المستخدمة في إدارة الشبكة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.