باسيل استقبل وفدا من رميش: الاستقرار على الحدود هو حق لكل اللبنانيين

استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الثلاثاء وفدا من بلدية رميش في جنوب لبنان برئاسة رئيس البلدية السيد حنّا العميل، وبحضور منسّق هيئة قضاء في التيار بنت جبيل – صور ماهر طانيوس، أمين سرّ مجلس القضاء مارون حنّا، ومنسّق هيئة رميش إيلي العلَم.

وخلال اللقاء، وضع وفد البلدية باسيل في صورة الواقعَين المعيشي والأمني اللذين تعيشهما البلدة في ظلّ الحرب، ناقلاً إليه هواجس الأهالي وتطلّعاتهم.

بدوره، حيا باسيل “أهالي رميش على صمودهم وتجذّرهم في أرضهم”، واعتبر أن “ثباتهم هو فعل قوّة وإرادة”، ولفت الى “أهمّية عيش أبناء رميش بسلام مع محيطهم”، ورأى ان “السلام في لبنان والاستقرار على الحدود هو حقّ لكلّ اللبنانيين، ولا سيّما أبناء القرى الحدودية”.

المصدر: موقع المنار