    لبنان

    لودريان يواصل جولته على المسؤولين اللبنانيين في بيروت

      التقى رئيسُ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الموفدَ الرئاسيَ الفرنسيَ جان إيف لودريان في يومِه الثاني من زيارته لبنان. واستمرَ اللقاءُ لأكثرَ من ساعةٍ وتناولَ تطوراتِ الأوضاع في لبنان والمنطقةِ والمستجداتِ السياسيةَ والميدانيةَ في ضوءِ مواصلةِ العدوِ الاسرائيلي اعتداءاتِه إضافةً الى البحثِ في العلاقاتِ الثنائية بينَ لبنانَ وفرنسا.

      وزارَ لودريان يرافقُه السفيرُ الفرنسيُ، قائدَ الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة وعرضَ معه اخرَ التطوراتِ في لبنانَ والمنطقةِ وسبلَ دعمِ الجيشِ في ظلِّ التحدياتِ الراهنة.

      المصدر: موقع المنار

