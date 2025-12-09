اتحاد الأئمة السنغالي يدين زيارة رجال دين إلى كيان الاحتلال

أدان اتحاد الأئمة والوعاظ في السنغال “بشدة” زيارة قامت بها مجموعة من رجال الدين المسلمين إلى “إسرائيل”، مؤكدًا أن المشاركين السنغاليين في الوفد لا يمثلون أئمة البلاد ولا شعبها.

وجاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد أمس الاثنين، تعليقًا على زيارة وفد يضم رجال دين أفارقة من بينهم سنغاليون إلى كيان الاحتلال .

وأشار البيان إلى أن الزيارة تتعارض بشكل واضح مع الموقف الرسمي للسنغال، ومع مواقف علماء الدين فيها تجاه القضية الفلسطينية.

كما ذكّر بأن السنغال تترأس لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1975 دون انقطاع.

واستقبل الرئيس الصهيوني “إسحاق هرتسوغ” الوفد الذي يضم شخصيات دينية وصحفية من السنغال وتوغو وساحل العاج وبنين والكاميرون في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

المصدر: الأناضول