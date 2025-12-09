الجيش الروسي يحصل على درونات Svarog المطوّرة

أعلن مركز “Frobotics” الروسي للصناعات المتقدمة أن الجيش الروسي بدأ باستخدام نوع جديد من درونات Svarog في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وكشف مسؤول في المركز لوكالة “تاس” أن القوات المسلحة الروسية بدأت في منطقة العملية العسكرية الخاصة باستخدام درونات الشحن المطوّرة من طراز Svarog 4T Lite V2.0، والمزودة بأنظمة تصوير حراري ومنظومات اتصالات رقمية حديثة.

وأوضح أن هذه المسيّرات صُممت على هيئة درونات FPV بقطر 10 بوصات، ما يتيح لها نقل حمولات تصل إلى 3 كيلوغرامات، مع الحفاظ على ثبات وكفاءة عالية أثناء الطيران.

وأضاف أن هذه الدرونات مخصصة أساسا لنقل الإمدادات والبضائع على الجبهات القتالية، بما في ذلك توصيل الطعام والمياه للجنود.

وأشار إلى أن أبرز ما يميز هذه الطائرات هو قدرتها على العمل بكفاءة في ظل ظروف التشويش الصادرة عن أنظمة الحرب الإلكترونية، كما أن مدة تدريب المشغّل على استخدامها لا تتجاوز يومين إلى ثلاثة أيام فقط.

وكان الرئيس التنفيذي لمركز Frobotics قد أعلن في مارس الماضي عن بدء استخدام القوات الروسية درونات Svarog-13 وSvarog-15 الموجّهة عبر كابلات الألياف الضوئية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أكد مصدر في المركز أن الجيش الروسي سيحصل على نسخ مطوّرة جديدة من درونات Svarog ستكون قادرة على نقل حمولات أثقل.

المصدر: روسيا اليوم