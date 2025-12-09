اليونيسف: المساعدات لغزة غير كافية و165 حالة وفاة بين الأطفال بسبب سوء التغذية

قالت منظمة اليونيسف إن حجم المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة ما يزال غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مشيرة إلى وجود عراقيل كبيرة تعوق عمليات التوزيع وإيصال الإمدادات الإنسانية.

وأوضحت المنظمة أنها استقبلت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مراكزها داخل القطاع 9,300 طفل يعانون من سوء التغذية.

كما وأعلنت أن 165 طفلًا في غزة توفوا بسبب سوء التغذية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في مؤشر خطير على تدهور الوضع الإنساني.

وأكدت اليونيسف أن استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات وتشغيل الممرات الإنسانية يفاقم معاناة المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، داعية إلى تسهيل وصول الإغاثة دون عوائق لضمان عدم تفاقم الأزمة.

المصدر: وكالة شهاب