الخارجية الصينية: التدريبات والمناورات التي تجريها الصين تتوافق مع القانون الدولي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، خلال مؤتمر صحفي في بكين اليوم الثلاثاء، أن المناورات والتدريبات التي تجريها الصين في المياه والمجال الجوي المعنيين تتوافق بالكامل مع القانون الدولي والمعايير المتبعة دوليًا.

وجاء تصريح جياكون ردًا على ما وصفه بـ”تضخيم” اليابان لقضية ما يُسمى “إضاءة الرادار” على طائرة تابعة لقوة الدفاع الذاتي اليابانية، مضيفًا “إن الحقائق واضحة تمامًا، وأن الصين ملتزمة بموقفها الجاد إزاء هذه القضية”.

وأضاف المتحدث أن المناورات الصينية “احترافية ومعيارية ولا تشوبها شائبة”، مشيرًا إلى أن تفعيل رادار البحث أثناء تدريبات الطيران هو أمر شائع بين طائرات حاملات الطائرات في مختلف دول العالم، ويُعد إجراءً طبيعيًا لضمان سلامة الطيران.

وتابع قائلًا: “الأجدر هو سؤال الجانب الياباني: لماذا وصلت طائرات مقاتلة تابعة لقوة الدفاع الذاتي اليابانية إلى تلك المناطق، مسبّبة حادثًا خطيرًا لم يكن ينبغي أن يحدث؟ هل كان الهدف هو مضايقة المناورات الصينية المعتادة وخلق توترات؟”.

المصدر: يونيوز