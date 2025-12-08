لودريان زار رجي: نهدف للاطلاع على موقف لبنان قبل التحضير لمؤتمر دعم جيشه

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية يوسف رجي الاثنين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، يرافقه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو والوفد المرافق، وتناول اللقاء الاوضاع الراهنة في لبنان في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، والجهود التي تبذلها باريس لتجنيب لبنان مخاطر حرب اسرائيلية جديدة.

واكد لودريان ان “هدف زيارته الاطلاع على الموقف اللبناني قبل الاجتماع الثلاثي المرتقب عقده الاسبوع المقبل في باريس بين فرنسا والولايات المتحدة والسعودية تحضيرا للمؤتمر المنتظر لدعم الجيش اللبناني ودعم خارطة طريق لتثبيت وقف اطلاق نار طويل الاجل”، وشدد على “اهمية ايجاد الية تتيح التحقق من مدى التقدم المحرز فعليا لحصر السلاح بيد الدولة”.

من جهته، اكد رجي ان “الجيش اللبناني ينفذ مهاما كبيرة رغم ضعف امكانياته”، وشدد على “ضرورة توفير الدعم اللازم له لتعزيز قدراته وتمكينه من تنفيذ الخطة التي اقرتها الحكومة اللبنانية بمراحلها كافة لجهة بسط سيطرته وحصر السلاح على كامل الاراضي اللبنانية”، واعتبر ان “تسمية السفير سيمون كرم لترؤس وفد لبنان في لجنة الميكانيزم خطوة ايجابية متمنيا ان تسهم في منع اي تصعيد اسرائيلي كبير”.

المصدر: موقع المنار