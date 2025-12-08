الإثنين   
    لودريان التقى الرئيس عون في بعبدا

      بدأ المبعوث الخاص للرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان زيارةً إلى بيروت تستمر حتى يوم الأربعاء.

      تتزامن هذه الزيارة مع ما نشرته وكالة “رويترز” حول مضمون وثيقة صادرة عن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، تفيد بأن “الاتحاد يدرس خيارات عدة لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في لبنان”، بهدف ما سمّته “تخفيف العبء عن الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح حزب الله”.

      وبُعيد وصوله، زار لودريان قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وقد غادر لودريان من دون الإدلاء بتصريح.

      المصدر: قناة المنار

