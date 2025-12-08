15 مهاجراً في عداد المفقودين بعد مصرع 17 في غرق قارب قبالة كريت

تواصل السلطات اليونانية عمليات البحث عن 15 مهاجراً ما زالوا مفقودين بعد غرق قارب كان يقلّ 34 شخصاً قبالة جزيرة كريت، حيث عُثر السبت على جثث 17 منهم داخل القارب الذي كان يتسرّب إليه الماء.

وأفادت مسؤولة في المكتب الإعلامي لجهاز خفر السواحل اليوناني لوكالة فرانس برس بأن الناجيين الوحيدين من الحادث أكدا سقوط 15 شخصاً في البحر، مشيرةً إلى أنّ عمليات البحث مستمرة بإشراف شرطة الموانئ اليونانية.

وتم العثور على الجثث على بُعد 26 ميلاً بحرياً جنوب غرب كريت، ومعظم الضحايا من السودانيين والمصريين. وبحسب الناطقين باسم خفر السواحل، فإن المحرّك توقّف الخميس، ما جعل القارب عرضة للأحوال الجوية السيئة خلال يومي الخميس والجمعة، اللذين شهدا أمطاراً غزيرة وطقساً قاسياً.

وانطلق القارب الأربعاء من طبرق في ليبيا، وفق سلطات الموانئ اليونانية. وتخضع الجثث حالياً للتشريح لتحديد أسباب الوفاة، فيما رجّحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية أن تكون ناجمة عن انخفاض حرارة الجسم أو الجفاف.

ورصدت سفينة شحن ترفع العلم التركي القارب بعد ظهر السبت وأبلغت السلطات، لتتوجّه فوراً سفينتان تابعتان لخفر السواحل اليوناني وثالثة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية وثلاث سفن عابرة، إضافةً إلى مروحية “سوبر بوما” وطائرة لفرونتكس، إلى موقع الحادث.

وأوضح الناجيان أنّ القارب فقد توازنه بفعل سوء الأحوال الجوية، وأنه لم يكن يحتوي على أي أغطية أو أغذية أو سوائل. وقال رئيس بلدية إييرابترا مانوليس فرانغوليس لصحيفة “نيا كريتي” إن جميع الضحايا من الشبان، مضيفاً أن القارب كان “مفرغاً من الهواء من الجانبين، ما أجبر الركاب على التكدّس في مساحة ضيقة”.

ومنذ العام الماضي، يسعى مهاجرون للوصول إلى جزيرة كريت — بوابة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي — انطلاقاً من ليبيا عبر رحلة بحرية شديدة الخطورة. ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 16,770 طالب لجوء إلى كريت منذ بداية العام، وهو عدد يفوق بكثير أعداد الوافدين إلى باقي جزر بحر إيجه.

وتشدّد الحكومة اليونانية سياستها في مجال الهجرة منذ مطلع تموز/يوليو، حيث علّقت النظر في طلبات اللجوء، خصوصاً تلك المقدّمة من الوافدين من ليبيا إلى كريت.

المصدر: أ.ف.ب.