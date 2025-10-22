مقتل 40 مهاجراً غير نظامي غرقاً قبالة سواحل تونس

قُتل 40 مهاجراً غير نظامي، اليوم الأربعاء، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 30 آخرين، وفق ما أفاد به متحدث قضائي لوكالة “فرانس برس”.

وقال الناطق باسم محكمة محافظة المهدية، وليد شطبري، إن الحادث وقع فجر الأربعاء، مضيفاً أن “المركب كان على متنه مبدئياً، وحسب الأبحاث الأولية، 70 شخصاً”.

وأكد شطبري “انتشال 40 جثة من بينهم رضع، وإنقاذ 30 آخرين”، مشيراً إلى أن المهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتُعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم، إذ سُجلت وفاة أو اختفاء 32,803 أشخاص منذ عام 2014، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت تونس، التي لا تبعد سواحلها أكثر من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، إلى جانب ليبيا المجاورة، من النقاط الرئيسية لانطلاق المهاجرين من شمال إفريقيا باتجاه أوروبا.

وفي عام 2023، أبرمت تونس اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 255 مليون يورو، خُصص نحو نصفها لمكافحة الهجرة غير النظامية، ما أدى إلى انخفاض كبير في عمليات المغادرة نحو إيطاليا.

ومنذ مطلع عام 2025، وصل 55,976 شخصاً إلى السواحل الإيطالية، بزيادة بلغت 2% على أساس سنوي، جاءت الغالبية العظمى منهم (49,792) من ليبيا، فيما انطلق الباقون (3,947) من تونس، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبدأت السلطات التونسية مطلع أبريل/نيسان بتفكيك مخيمات غير رسمية للمهاجرين في بساتين الزيتون قرب محافظة صفاقس، حيث كان يعيش نحو 20 ألف شخص.

وفي أواخر مارس/آذار، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف جهودها لضمان “العودة الطوعية” للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم.

المصدر: أ.ف.ب.