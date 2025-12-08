زلزال بقوة 7,6 درجات قبالة اليابان يتسبب بموجات تسونامي وإصابات محلية

ضرب زلزال قوي الساحل الشمالي لليابان يوم الاثنين، ما أدى إلى تسجيل موجات تسونامي بلغ ارتفاعها 40 سنتيمتراً، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع إصابات وأضرار مادية.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال بقوة 7,5 درجات عند الساعة 14:15 ت غ قبالة ميساوا على الساحل المطلّ على المحيط الهادئ، وعلى عمق 53 كيلومتراً.

وأصدرت هيئة الأرصاد اليابانية تحذيراً من تسونامي، بعدما ضربت أول موجة ميناء في منطقة أوموري عند الساعة 11:43 بالتوقيت المحلي (14:43 ت غ). ووصلت الموجة الثانية عند الساعة 23:50 إلى بلدة أوراكاوا في منطقة هوكايدو، وبلغ ارتفاع الموجتين 40 سنتيمتراً.

ونقلت شبكة “إن إتش كاي” عن موظف في أحد فنادق مدينة هاتشينوه في أوموري أن بعض الأشخاص أصيبوا بجروح. وأظهر بث حي للقناة مشاهد لشظايا زجاج متناثرة في الطرقات جراء الهزة.

كما شعر سكان مدينة سابورو الشمالية بالزلزال، فيما أفاد مراسل “إن إتش كاي” في هوكايدو بأنه لم يتمكن من الوقوف بسبب شدّة الاهتزاز الذي استمر نحو 30 ثانية.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذّرت في وقت سابق من احتمال وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على الساحل المطلّ على المحيط الهادئ.

وتقع اليابان فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية على امتداد الطرف الغربي من “حزام النار”، ما يجعلها من أكثر دول العالم نشاطاً زلزالياً. ويشهد الأرخبيل، الذي يضم حوالى 125 مليون نسمة، نحو 1500 هزة سنوياً تختلف حدّتها وتأثيراتها تبعاً لمواقعها وعمقها.

