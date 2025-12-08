الإثنين   
   08 12 2025   
   17 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “كهرباء لبنان” : إعادة جزء كبير من مخارج محطة النبطية إلى الخدمة والعمل مستمر

      أفادت مؤسسة “كهرباء لبنان” فيبيان، أنه، “نتيجة العطل الذي حصل في محطة النبطيّة الرئيسية بتاريخ 3/12/2025، والذي أدى إلى تضرّر قسم كبير من معدات الحماية والتحكّم في خلايا مخارج التوزيع، قامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة بالتدخّل الفوري لمعالجة الأعطال، وقد تمّ حتى تاريخه إعادة 10 مخارج إلى الخدمة من أصل 15 مخرجًا.

      أمّا بالنسبة للمخارج الخمسة المتبقية، وهي: غندور – عدشيت – القصيبة – كفر جوز – التعمير، فإنّ الأضرار الحاصلة تتطلّب بعض الوقت لمعالجتها، وتعمل فرق الصيانة بأقصى طاقتها، ومن المتوقّع إعادة كامل المحطة إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة”.

      وأكدت المؤسسة “أنها ستواكب المواطنين بكل جديد، وستقوم بإصدار أي تحديثات إضافية فور توافرها”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      “كهرباء لبنان” توضح آلية التعامل مع الفواتير والإعفاءات

      “كهرباء لبنان” توضح آلية التعامل مع الفواتير والإعفاءات

      كهرباء لبنان: عاصفة رعدية ضربت محطة كهرباء النبطية عند دوار كفررمان – النبطية ما ادى الى خروج محولين من الخدمة

      كهرباء لبنان: عاصفة رعدية ضربت محطة كهرباء النبطية عند دوار كفررمان – النبطية ما ادى الى خروج محولين من الخدمة

      سلام في القاهرة.. لماذا يغيب ملف الكهرباء عن الأولويات الحكومية؟

      سلام في القاهرة.. لماذا يغيب ملف الكهرباء عن الأولويات الحكومية؟