بيضون من السماعية: العدو لا يريد قرى منزوعة السلاح بل منزوعة من اهلها



نظمت حركة “أمل”- شعبة راميا لقاء سياسيا في السماعية- صور تحدث فيه النائب الدكتور اشرف بيضون عن الاوضاع الراهنة، مشيرا الى “خطورة المرحلة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب اقصى درجات التماسك من اجل مجابهة التحديات التي تشكل خطرا على لبنان واهله”، لافتا الى “الدور التوفيقي والمحوري للرئيس نبيه بري في تدوير الزوايا وفي خلق مناخات التوافق والوحدة رغم الجو المأزوم والمسموم الذي مر ويمر به الوطن”.

وقال :”دور لجنة الميكانيزم تقني ولو اضيف اليها شخصية مدنية ودورها محصور في وقف العدوان الاسرائيلي وانسحابه من ارضنا واطلاق الاسرى ومعالجة النقاط المختلف عليها على الخط الازرق وفيها تعد على حدودنا الجنوبية”.

اضاف:” ليس مسموحا لهذه اللجنة مناقشة امور سياسية او اقتصادية كما روج الاحتلال “، مشيرا الى “اولوية وقف العدوان المتمادي على بلدنا، والى ان الانتخابات النيابية حاصلة في مواعيدها، ونحن نعمل في لجاننا الانتخابية على هذا الاساس وسنخوضها بروح الانفتاح والحس الوطني واللغة الجامعة التي تصون وحدتنا الوطنية”، مشددا على “التحالف مع حزب الله هذا التحالف الوطني الذي لطالما شكل قوة وضمانة للبنان”.

وختم داعيا الحكومة الى “تحمل مسؤولياتها لجهة اعادة اعمار القرى المهدمة وتمكين اهلنا من العودة الى بلداتهم، وضرب اهداف العدو الذي لا يريد هذه القرى منزوعة السلاح بل منزوعة من اهلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام