الحرس الثوري: الكيان الصهيوني حشد كل قوة الناتو وأمريكا ولم يحسب قوة الأمة والقيادة

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي إن الأمة الإيرانية التي كان من المفترض أن تنهار خلال ساعات قليلة، تفاعلت على مستوى البلاد قبل بدء صلاة الجمعة، مؤكداً قوة الجمهورية الإسلامية وقدرة قيادتها على التعبئة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث ونائب رئيس العلاقات العامة في مراسم يوم الطالب صرح:

“جاء العدو بكل قواه، حشد الناتو والقيادة المركزية الأمريكية وكل قوتها الهيكلية والإعلامية لضرب إيران. كانت فكرتهم أنه باستهداف القادة والعلماء والمراكز العلمية والصواريخ والرادارات والمواقع الدفاعية والنووية، سيُخلّ النظام وينهار. كانت خطة العدو متقنة، لكنه لم يحسب قوة القيادة وموقعها وقدرتها على التعبئة. الأمة التي كان من المفترض أن تنهار، ظهرت بقوة أكبر بعد صلاة الجمعة”.

وأكد أن العدو أخطأ في تقدير القوة الحقيقية للجمهورية الإسلامية، التي أثبتت مرونتها واستعدادها لمواجهة كل التحديات منذ 45 عامًا.

المصدر: وكالة مهر