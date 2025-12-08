وسائل إعلام نيجيرية: السلطات تؤمّن إطلاق سراح 100 تلميذ مختطف في ولاية النيجر

أعلنت السلطات النيجيرية تأمين إطلاق سراح 100 تلميذ كانوا قد اختُطفوا الشهر الماضي في ولاية النيجر، بحسب ما نقلته قناة “تشانلز” التلفزيونية المحلية عن وكالة “رويترز”.

وكان 50 تلميذًا قد تمكنوا من الفرار بعد فترة وجيزة من عملية الخطف، فيما لم تُقدّم السلطات أي تفاصيل سابقة حول وضع بقية المختطفين، وبينهم أطفال لا يتجاوز بعضهم السادسة من العمر، إضافة إلى عدد من موظفي المدرسة الذين كانوا مفقودين.

وقالت “الجمعية المسيحية النيجيرية”، مساء الأحد، إن 12 موظفًا في المدرسة اختطفوا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني على يد مسلحين هاجموا مدرسة سانت ماري الكاثوليكية الداخلية في قرية بابيري بولاية النيجر.

ولم تورد القناة التلفزيونية أي تفاصيل إضافية بشأن ظروف أو آلية الإفراج، بينما قال دانيال أتوري، المتحدث باسم رئيس فرع منظمة “كان” في الولاية، إنهم لم يتلقّوا إخطارًا رسميًا من الحكومة الفيدرالية، مضيفًا: “نأمل أن يكون الخبر صحيحًا ونتطلع إلى إطلاق سراح من تبقى”.

وسلّط الهجوم على المدرسة الضوء مجددًا على تصاعد أعمال العنف في نيجيريا، والتي استمرت لأكثر من عقد من الزمن وشملت عمليات خطف جماعية متكررة، في وقت تخضع فيه البلاد لتدقيق أميركي يتعلق بمزاعم “سوء المعاملة” بحق المسيحيين.

ويأتي الإعلان عن الإفراج بعد ساعات من اجتماع وفد من الكونغرس الأميركي مع مستشار الأمن القومي النيجيري، نوهو ريبادو، في أبوجا، حيث تناولت المباحثات ملفات مكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشراكة الأمنية بين نيجيريا والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه ريبادو.