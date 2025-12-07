جنبلاط من عين التينة: نرفض التطبيع والتفاوض تحت النار ونتمسك بالهدنة

قال الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط “نرفض التطبيع ونتمسّك بالهدنة، ثم نعود للأسس التي انطلقنا منها في القمة العربية ببيروت”، وأضاف “هناك أسس نتمسّك بها وعلى رأسها الأرض والسيادة، وعندما نقول الأرض نقصد بها ما فوقها وما تحتها”.

وجاء كلام جنبلاط الأحد بعد زيارته رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين التينة، بحضور رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي.

وأكد جنبلاط “نرفض التفاوض تحت النار مع العدو الإسرائيلي”، وتابع: “سيمون كرم الذي تعيّن كرئيس للوفد المفاوض هو مفاوض محنك، ولكن نفاوض تحت شعار تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم”.

ودعا جنبلاط إلى “تعزيز الجيش اللبناني”، وتابع: “نحن مع الإجراءات التي يقوم بها الجيش في جنوب نهر الليطاني”، وسأل: “أين هي المساعدات للجيش اللبناني؟”.

المصدر: موقع المنار