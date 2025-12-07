العثور على جثة مصابة بطعنات سكين في جونية

عُثر الأحد على جثة مصابة بطعنات سكين في أحد المجمعات السياحية في جونية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة “عُثر بعد ظهر الأحد على المواطن رامز خ.، مواليد العام 1977 من بلدة الشيخ محمد في عكار شمال لبنان، جثة مصابة بطعنات سكين في أحد المجمعات السياحية في جونية، وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات”.

وتابعت الوكالة “بعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، نقلها عناصر مركز جونية في الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام