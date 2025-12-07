الأحد   
    لبنان

    طوني فرنجية لجعجع: خلصنا مزايدات وادّعاءات

      ردّ النائب طوني فرنجية، في تعليق له عبر حسابه على منصة “إكس”، على رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، بالقول: “خلّصنا مزايدات وادّعاءات”.

      وأضاف فرنجية “ربما أكثر ما يُغضب الحكيم (سمير جعجع) أن العهد الحالي يُعيد بناء الدولة التي أرهقتها الانقسامات والمزايدات التي كان أحد أبطالها، وأنّ سياسة هذا العهد تُثبت يومًا بعد يوم فعاليتها في هذه الظروف الدقيقة”.

      وتابع فرنجية “الشعب قرف من الخطابات الرنّانة التي لم تجلب إلا الهلاك، كفاكم الادّعاء أن ما وصلنا إليه هو نتيجة نضالكم، إلّا إذا كنتم…”.

      وكان جعجع، في كلمة له الأحد، قد انتقد رئيسَي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، وقال: “المطلوب إعلانٌ سياسيّ واضح يتكرّر كلّ يوم، في العلن والاجتماعات المغلقة، لتتبعه خطوات سياسيّة وإداريّة واضحة لوضع هذه الأصول الفاجرة عند حدّها”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

