انتحار جندي إسرائيلي متأثراً باضطراب ما بعد الصدمة إثر الحرب على غزة

أفادت صحيفة “معاريف” بأن جندياً إسرائيلياً، نهوراي رافائيل بارزاني، انتحر نتيجة معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة النفسية العميقة الناتجة عن مشاركته في الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة، مساء أمس السبت، أن بارزاني تحدث قبل نحو شهرين عن معاناته من هذا الاضطراب، وأنه قضى ثلاثة أشهر خارج إسرائيل في محاولة للعلاج، في ظل نقص عدد المعالجين النفسيين في البلاد، مما زاد العبء على قسم إعادة التأهيل النفسي التابع لوزارة الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى وجود ارتفاع مطرد في حالات الانتحار بين صفوف الجيش الإسرائيلي مرتبط بالتداعيات النفسية للحرب على غزة.

وفي حادثة مماثلة، انتحر الخميس الماضي الضابط الاحتياطي توماس إدزغوسكس، البالغ من العمر 28 عاماً، وهو ضمن “لواء غفعاتي”، بعد صراع نفسي طويل، بحسب وسائل الإعلام العبرية.

وكشفت معطيات رسمية إسرائيلية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش خلال 18 شهراً، توفي منهم 36 عسكرياً فعلياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات رسمية.

كما أدى استمرار خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى استشهاد 367 فلسطينياً وإصابة 953 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة. ويعاني نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع من أوضاع مأساوية نتيجة منع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء.

المصدر: الجزيرة نت