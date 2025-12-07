الأحد   
   07 12 2025   
   16 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق

      اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان ان “الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعاملتين – كسروان السوري (د.ع.) والفلسطينية (م.ع.) لتأليفهما عصابة لترويج المخدرات بين كسروان وساحل المتن وضبطت في حوزتهما كمية منها.

      كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة التبانة- طرابلس المواطنَين (م.ك.) و(م.م.) لافتعالهما عدة إشكالات، ودهمت منازل كل منهما بالتعاون مع الوحدات العملانية المنتشرة وضبطت رمانات يدوية وذخائر حربية وأعتدة عسكرية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الايرانية: ايران لا تتدخل إطلاقاً بالشؤون الداخلية اللبنانية

      الخارجية الايرانية: ايران لا تتدخل إطلاقاً بالشؤون الداخلية اللبنانية

      العدو الصهيوني يجدد خروقاته جنوبي لبنان

      العدو الصهيوني يجدد خروقاته جنوبي لبنان

      السيد فضل الله: الحكومة تسرعت في تعيين مدني للتفاوض

      السيد فضل الله: الحكومة تسرعت في تعيين مدني للتفاوض