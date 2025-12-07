مقرّ خاتم الأنبياء: تطوير قدرات القوات المسلحة الإيرانية مستمر بلا انقطاع

قال نائب قائد مقرّ «خاتم الأنبياء (ص)» المركزي العميد كيومرث حيدري إن القوات المسلحة الإيرانية منذ الحرب المفروضة لم تتوانَ لحظة عن الارتقاء بالجهوزية وتعزيز قدراتها، مشيراً إلى أن المناورات الأخيرة التي نفّذتها القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أظهرت خصائص فريدة تستحق العرض على الشعب.

وأوضح أن أبرز ما ميّز هذه المناورات هو تجسيد أوامر القائد العام للقوات المسلحة فيما يخصّ القوة والاعتماد على الذات وامتلاك زمام المبادرة، مؤكداً أن هذه العناصر الثلاثة تحققت بصورة لافتة خلال التدريبات.

وأضاف: “شهدنا في هذه المناورات تسليحات بعيدة المدى، دقيقة الإصابة، ذكية، والأهم أنها مصنّعة بالكامل بعقول وإمكانات رفاقي في القوة البحرية لحرس الثورة ووزارة الدفاع، أي أنها تجسيد عملي للاعتماد على الذات، وكل ما رأيناه إنتاجٌ محلي”.

المصدر: موقع المنار