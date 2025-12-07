واشنطن تطور “مقاربة جديدة” لمعالجة مسألة الأراضي في إطار التسوية في أوكرانيا

كشف موقع “أكسيوس” أن واشنطن تعمل على بلورة “مقاربة جديدة”، لمعالجة المسألة المتعلقة بالأراضي في إطار التسوية بأوكرانيا، لتقريب وجهات النظر بين كييف وموسكو والتوصل لحل يرضي الطرفين.

وأشار الموقع إلى أن المفاوضات الماراثونية التي استمرت ثلاثة أيام في ميامي بين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب رجل الأعمال جاريد كوشنر، من جهة، وبين رئيس هيئة الأركان الأوكرانية أندريه غيناتوف وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف من جهة أخرى، اختتمت يوم السبت بمكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي استمرت ساعتين، وركزت على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

ونقل “أكسيوس” عن مصدر مطلع على المكالمة مع زيلينسكي قوله، إن “المناقشات حول القضايا الإقليمية كانت صعبة، إذ لا تزال روسيا تطالب بانسحاب أوكرانيا من أجزاء من دونباس التي تسيطر عليها، فيما تحاول الولايات المتحدة ابتكار وبلورة حلول جديدة لتجاوز هذه العقبة”.

وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، قال المصدر، إن المباحثات الأمريكية الأوكرانية “أحرزت تقدما ملموسا”، لكنه أكد الحاجة إلى “مزيد من العمل لضمان تفسير الطرفين لمسودة الاتفاق المتعلقة بالضمانات بطريقة متسقة”.

وأشار المصدر إلى أن ويتكوف وكوشنر، “جمعا آراء الجانبين وضغطا على موسكو وكييف لتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق”.

ورجح “أكسيوس”، أن يعود عميروف وغيناتوف من ميامي إلى لندن لإطلاع زيلينسكي يوم الاثنين على المقترحات الأمريكية، حيث استدعاه قادة الترويكا الأوروبية لمناقشة المحادثات التي تجري بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين.

يأتي ذلك، عقب اجتماع استمر خمس ساعات بين ويتكوف وكوشنر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الثلاثاء الماضي مرتبط بمناقشة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا.

وأعلن بوتين يوم الخميس أن الجانب الأمريكي قسم خطة ترامب المكونة من 27 بندا إلى أربعة حزم، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

وأكد الرئيس الروسي أن “ما جاء به الزملاء الأمريكيون يستند بشكل أو بآخر إلى مخرجات لقائه مع الرئيس ترامب في ألاسكا”، مشيرا إلى أن الحديث عن هذه القضايا جرى خلال اجتماع أنكوريج.

المصدر: موقع أكسيوس