توغل إسرائيلي جديد قرب بيت جن بعد 8 أيام على المجزرة

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، انتهاكاته لسيادة سوريا وتوغّل في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، مطلقًا النار في الهواء لترهيب الرعاة وإبعادهم عن المنطقة.

ويأتي ذلك بعد 8 أيام على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في البلدة، وأدت إلى استشهاد 13 شخصًا وسقوط عشرات الجرحى، إثر قصف جوي استهدف المنطقة عقب توغّل قصير تخللته اشتباكات مع الأهالي الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم.​

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن قوة للاحتلال مؤلّفة من ثلاث دبابات وخمس آليات توغّلت في التقاطع المعروف باسم «مفرق باب السد وسرية الدبابات» على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن بريف دمشق وكل من قرى حضر وجباثا الخشب وطرنجة بريف القنيطرة، في محيط بلدة بيت جن.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بشكل متقطّع بهدف ترهيب رعاة المواشي وإبعادهم عن محيط المنطقة، كما أقامت حاجزًا في الموقع ومنعت المارّة من العبور.​

وكانت قوات الاحتلال قد توغّلت، الجمعة، في بلدات صيدا الحانوت وبئر عجم وبريقة بريف القنيطرة الجنوبي، وفق «سانا»، في سياق خروق متكررة داخل الأراضي السورية.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لم تشكّل تهديدًا مباشرًا لتل أبيب، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ توغّلات وهجمات جوية داخل سوريا، أسفرت عن سقوط مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.​

كما أعلنت سلطات الاحتلال في وقت سابق انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بينما طالبت دمشق مرارًا بوقف الانتهاكات التي ترتكبها تل أبيب واحترام التزاماتها بموجب تلك الاتفاقية والقرارات الدولية ذات الصلة.​

المصدر: وكالة الأناضول